Medio Oriente: presidente iraniano Raisi, mondo islamico deve essere unito

- Il mondo islamico deve essere unito di fronte alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, nel suo discorso tenuto durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. Il presidente iraniano ha invitato il mondo islamico a essere unito “per risolvere la crisi” e ha ribadito la necessità di fermare “i bombardamenti israeliani su Gaza”. "Non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono al comando e sono un partner (di Israele, ndr) in questa guerra. Forniscono sostegno e assistenza senza precedenti a Israele e si assumono la piena responsabilità di questo crimine", ha detto Raisi, auspicando che durante il vertice “si possa trovare una soluzione a beneficio del popolo palestinese”.(Res)