Energia: Pichetto Fratin, sfida è rinnovabili ma il futuro è nucleare

- Quella delle energie rinnovabili "è certamente una sfida. Dobbiamo andare sulle rinnovabili, ma significa che dobbiamo trovare un equilibrio. Il futuro non può che essere il nucleare''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all'assemblea Nord Ovest dei seniores di Forza Italia, a Milano. "Sul fotovoltaico c'è una resistenza nell'occupare i terreni e non bisogna esagerare, andando a scapito dell'agricoltura. C'è anche l'eolico, su cui bisogna andare con cautela, occorre trovare in qualche modo un equilibrio'', ha spiegato il ministro. "Il futuro non può che essere il nucleare, ecco perché il 21 settembre ho sdoganato il nucleare a livello nazionale. La nostra posizione in questo momento è di ricerca e sperimentazione verso il nucleare sicuro. E poi, in futuro, verso la fusione'', ha concluso. (rem)