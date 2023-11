Grecia-Albania: "Kathimerini", Atene "blocca" l'apertura de negoziati di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha deciso di non controfirmare una lettera congiunta dei 27 Stati membri dell'Ue destinata all'Albania sull'apertura dei negoziati sul primo pacchetto dei capitoli di adesione. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, tale sviluppo costituisce una sostanziale escalation nei confronti di Tirana per la continua violazione dei diritti del sindaco di Himarra, Fredi Beleri, la cui detenzione per compravendita di voti, iniziata lo scorso 12 maggio, ha provocato una crisi diplomatica fra i due Paesi. Beleri, infatti, è un rappresentante della comunità greca albanese ed era candidato alle elezioni che ha poi effettivamente vinto il 14 maggio. Superate le reticenze della Bulgaria, i 27 Paesi membri hanno trovato un accordo per portare avanti i negoziati con la Macedonia del Nord, ma dato lo stop imposto dalla Grecia all'Albania, i percorsi di adesione dei due Paesi, sinora collegati, ora potrebbero essere separati. (segue) (Gra)