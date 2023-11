Grecia-Albania: "Kathimerini", Atene "blocca" l'apertura de negoziati di adesione all'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Kathimerini”, il governo di Atene potrebbe riconsiderare la sua posizione se le autorità di Tirana mostrassero delle aperture sul “caso Beleri”. La Grecia ha chiesto a tutti i livelli possibili che a Beleri venga data la possibilità di prestare giuramento come sindaco di Himarra, richiesta finora respinta dai tribunali albanesi. La prossima udienza del tribunale per la corruzione in cui Beleri è sotto processo si terrà il 22 novembre, ma nel frattempo si prevede che venga fissata una nuova udienza per il permesso speciale che Beleri chiede per poter giurare come sindaco. (Gra)