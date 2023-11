Medio Oriente: responsabile regionale Croce rossa, notizie da ospedale Al Shifa "sono angoscianti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni che provengono dall’ospedale Al Shifa di Gaza City, il principale centro abitato della Striscia di Gaza, “sono angoscianti”. Lo ha dichiarato su X (ex Twitter) Fabrizio Carboni, direttore regionale del Comitato internazionale della Croce rossa per il Vicino e Medio Oriente. “Non può continuare così”, ha detto Carboni. “Migliaia di feriti, sfollati e personale medico sono a rischio. Hanno bisogno di essere protetti in linea con le leggi di guerra”, ha aggiunto.(Res)