Roma: due ventenni muoiono schiantandosi con l'auto contro un albero a Manziana

- Due giovanissimi sono morti questa notte schiantandosi con l’auto su cui viaggiavano a Manziana. I ragazzi di 20 e 21 anni erano a bordo di una Fiat Punto e stavano percorrendo via Braccianese quando, alle 3.30 circa, all’altezza dell’incrocio con via degli Scopetoni, si sono schiantati contro un grosso albero. I carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti unitamente al personale del 118, ed hanno accertato per i due ragazzi non c’era nulla da fare. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.(Rer)