Banche: Abi, supporto mondo bancario a sviluppo sostenibile

- Evidenziare l'impegno del mondo bancario italiano per la sostenibilità e rendicontare le attività svolte al riguardo. È con questo obiettivo che l'Associazione bancaria italiana (Abi), come aderente al Global compact delle Nazioni Unite, pubblica la nuova Dichiarazione di Impegno (Communication on engagement – Coe) a favore dello sviluppo di un modello economico inclusivo e attento agli equilibri sociali, ambientali e climatici. La Dichiarazione, che quest'anno giunge alla quinta edizione, descrive le attività svolte dall'Associazione nel biennio 2021-2022 e nei primi mesi del 2023 per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals – SDGs nell'acronimo inglese) promossi dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030. In particolare, la Dichiarazione ha l'obiettivo di mettere in luce le azioni sviluppate dall'Abi per accompagnare le banche nello svolgimento delle loro attività promuovendo e supportando l'integrazione dei fattori di sostenibilità – cioè ambientali, sociali e di gestione d'impresa (acronimo Esg dall'inglese environmental, social and governance) - nelle loro strategie d'impresa. L'impegno per la sostenibilità – sottolinea Abi in una nota – permea ogni dimensione dell'attività bancaria e dell'operato dell'Associazione stessa, interessando sia il dialogo con le Istituzioni al fine di favorire l'affermazione di un contesto, anche regolamentare, sempre più favorevole allo sviluppo sostenibile; sia il confronto con le famiglie e le imprese per supportarle nelle scelte di investimento e favorirne una equilibrata transizione in campo ambientale e climatico e l'attenzione al profilo sociale; sia l'interlocuzione con le persone che lavorano in banca per promuovere formazione e sviluppo di competenze utili ad accompagnare la trasformazione del tessuto sociale, economico e produttivo in ottica sempre più Esg. (segue) (Com)