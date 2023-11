Banche: Abi, supporto mondo bancario a sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, le iniziative dell'Abi per lo sviluppo sostenibile sono rappresentate nella Dichiarazione di Impegno in relazione ai seguenti macro-temi: sostenibilità d'impresa; finanza sostenibile; integrazione delle dimensioni Esg in banca; educazione finanziaria e al risparmio; accessibilità, inclusione e valorizzazione delle diversità; legalità e contrasto alla corruzione e criminalità; supporto a famiglie e imprese; sostegno al lavoro; impegno per lo sviluppo dei territori e per la cultura. Per ogni attività, nella Dichiarazione si evidenziano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a cui l'iniziativa contribuisce e i risultati realizzati. Abi aderisce dal 2005 al Global compact delle Nazioni Unite e ha contribuito fin dall'inizio allo sviluppo di una rete nazionale per la promozione dei Dieci principi del Global compact in Italia, partecipando come socio fondatore alla Fondazione Global compact network Italia. (Com)