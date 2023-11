Milano: Milano Design Week 2023, bando per uso temporaneo di spazi dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'ex Ospedale Negri Pini in zona Gorla all'ex Palazzina Acqua di Nolo; dalla Casa dell'Acqua di Crescenzago a Cascina Spazzola, a Ponte Lambro, da Baroni 85 al Gratosoglio fino ad alcuni spazi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale in zona Niguarda, Famagosta e Gallaratese. Dopo il successo degli allestimenti e le installazioni all'ex Macello di via Lombroso in Porta Vittoria e all'Istituto Marchiondi a Baggio – solo per citarne alcuni – della Milano Design Week 2023, in vista della prossima edizione il Comune ha deciso di mettere parte del proprio patrimonio immobiliare attualmente in disuso a disposizione degli operatori e della loro creatività attraverso un bando. (segue) (Com)