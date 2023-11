Milano: Milano Design Week 2023, bando per uso temporaneo di spazi dismessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'avviso potranno partecipare gli operatori che intendono inserire eventi e iniziative all'interno del palinsesto ufficiale della 'Milano Design Week 2024', in programma in città dal 15 al 21 aprile 2024. Le proposte dovranno arrivare entro il prossimo 4 dicembre. "Anche in vista dell'edizione 2024 vogliamo mettere la nostra attenzione e il nostro impegno non solo sul centro città e sui vari distretti storici del design che rendono la Milano Design Week un evento internazionale e conosciuto in tutto il mondo, ma anche su zone meno centrali per rendere la manifestazione sempre più diffusa, estesa e aperta a più cittadini e cittadine possibili – spiega Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico con delega a Moda e Design –. Una settimana che, come accaduto anche lo scorso anno a Baggio, Calvairate o in zona Certosa, diventa occasione anche per ripensare, riqualificare e rivalutare spazi momentaneamente non utilizzati, grazie alla creatività e all'ingegno dei tanti operatori che insieme a noi rendono imperdibile questo appuntamento". (Com)