Croazia: ministro Difesa Bandzic ferito in un incidente stradale, si indaga sulle cause

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa croato Mario Bandzic è rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente stradale che ha causato la morte di una persona. Secondo il direttore dell'ospedale generale di Vinkovci, dove Bandzic è stato inizialmente ricoverato, ha detto all'emittente “Hrt” che il ministro dopo le cure primarie sarà trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Osijek. "A causa della necessità di ulteriore monitoraggio neurochirurgico, sarà trasferito al Centro Clinico Ospedaliero di Osijek, nel reparto di terapia intensiva. È necessaria una supervisione neurochirurgica. Non abbiamo neurochirurgia nell'ospedale generale della contea, quindi a causa di contusioni alla testa, sarà trasferito lì per la necessità di ulteriore supervisione e osservazione. Bandzic è cosciente. Ha delle contusioni alla testa, ma non ha perso conoscenza", ha detto il direttore dell'ospedale di Vinkovac. (segue) (Seb)