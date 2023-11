Croazia: ministro Difesa Bandzic ferito in un incidente stradale, si indaga sulle cause (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo croato, Marko Milić, ha annunciato che il ministro della Difesa presenta gravi ferite fisiche, ma che la sua vita è fuori pericolo. I media croati hanno riferito che al momento dell'incidente il ministro era solo in macchina ed era andato a caccia. Bandzic è stato estratto dall'auto in tenuta da caccia e, secondo informazioni ancora da confermare, la collisione con il furgone è avvenuta quando il ministro ha tentato di sorpassare il camion in un'area dove era presenta una fitta nebbia. (Seb)