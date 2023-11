Medio Oriente: Israele, ucciso comandante di Hamas nascosto in una scuola a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso Ahmed Siam, comandante della compagnia Nasser-Radwan di Hamas, mentre si nascondeva all'interno della scuola Al Buraq a Gaza City, il principale centro abitato della Striscia di Gaza, insieme ad altri membri del movimento islamista palestinese. Lo hanno riferito le Idf in una nota diffusa dal quotidiano “Times of Israel”, spiegando che Siam "teneva in ostaggio circa mille abitanti di Gaza nell'ospedale Rantisi, impedendo loro di evacuare verso sud". Le Idf hanno riferito di aver compiuto il raid su indicazioni dell'intelligence e delle truppe sul terreno. "Ahmed Siam dimostra ancora una volta che Hamas utilizza i civili della Striscia di Gaza come scudi umani a fini di terrorismo", aggiunge la dichiarazione delle Idf.(Res)