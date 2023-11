Serbia: Rio Tinto avvia nove cause contro governo per sospensione progetto estrazione litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Rio Sava Explorations, una filiale di Rio Tinto, ha depositato al tribunale amministrativo nove procedimenti giudiziari contro la Serbia a causa della sospensione del progetto di estrazione del litio nella valle di Jadar. Il Tribunale amministrativo ha confermato a “Nova.rs” che sono stati presentati quattro casi contro la decisione del governo serbo del gennaio del 2022 di sospendere il progetto, due contro il ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Gestione delle acque e tre contro il ministero delle Finanze. Le prime due cause, come riferito dal tribunale, sono state intentate il 13 maggio 2022 e sono dovute alle decisioni del governo serbo di annullare le decisioni del ministero della Protezione ambientale sullo sfruttamento sotterraneo del boro e del litio e sulla valutazione di impatto ambientale. Altre due cause contro il governo sono state avviate perché la commissione amministrativa del medesimo dicastero ha respinto le denunce di Rio Save, mentre due cause contro il ministero dell'Agricoltura sono state avviate a causa delle misure di ispezione. La base della controversia nei casi contro il ministero delle Finanze, secondo quanto riferito dal tribunale amministrativo, invece è di natura fiscale. (Seb)