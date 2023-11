Finanza: Liris (Fd’I), Fitch conferma che governo è su buona strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma del rating da parte di Fitch “dimostra che il governo ha intrapreso la strada giusta”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Guido Quintino Liris, capogruppo Fd’i in Commissione Bilancio di palazzo Madama. “Gli investitori – ha proseguito – sono rassicurati dalle misure intraprese dall'esecutivo Meloni e naturalmente puntiamo a far diventare l'outlook positivo”. “Il Pd, che oggi manifesta in piazza, è smentito in tutte le sue polemiche dai dati economici dell'Italia e questo ci sprona a far sempre meglio", ha concluso. (Rin)