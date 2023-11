Europee: Moratti, non sarò candidata, ma darò un contributo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Ho già detto che non sarò candidata alle elezioni europee, ma che darò un contributo attraverso il lavoro che sto organizzando nella consulta". Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della consulta nazionale di Forza Italia, a margine dell'assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, "Il ruolo attivo dei seniores nella società", a Milano. "L'appuntamento di oggi è importante, i nostri over 65 sono più di 14 milioni e gli over 80 sono più di 4 milioni - ha aggiunto Moratti - dobbiamo lavorare per migliorare le politiche assistenziali e un punto importantissimo dobbiamo passare da un investimento che è prevalentemente sugli ospedali e le Rsa a un investimento che privilegi gli anziani nelle loro case". (Video: Agenzia Nova) (Rem)