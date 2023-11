Ungheria: sottosegretario Esteri, chiederemo in referendum parere su adesione Ucraina all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle domande del prossimo referendum nazionale che si terrà in Ungheria sarà dedicata all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri ungheresi, Tamás Menczer, in un videomessaggio pubblicato su Facebook. "Secondo te, qual è il posto dell'Ucraina nell'Unione europea? Esprimi la tua opinione durante la consultazione nazionale, che inizierà presto", ha detto Menczer. Il sottosegretario ha osservato che l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea significherebbe ora il trasferimento delle ostilità sul territorio comunitario. Inoltre Menczer ha sottolineato che l’Ucraina viola i diritti della minoranza nazionale ungherese in Transcarpazia. (Vap)