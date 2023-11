Senegal-Italia: ambasciata a Dakar presenta il programma per la Settimana della cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambasciata d'Italia a Dakar e Istituto italiano di cultura hanno unito le forze per proporre un ricco programma di eventi in Senegal durante la Settimana della cucina italiana nel mondo, dal 13 al 19 novembre. Lo riferisce la stessa sede diplomatica in una nota. "Per declinare il tema del benessere con il gusto", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia Giovanni Umberto De Vito, "abbiamo voluto esplorare le complementarità con le materie prime locali e la combinazione con elementi della cultura senegalese, attraverso la condivisione delle nostre competenze, la formazione dei giovani, lo scambio scientifico e, ovviamente, la convivialità, con tutti coloro che apprezzano la qualità e le tradizioni della gastronomia italiana". Il programma ha avuto inizio venerdì 10 novembre all'Istituto italiano di cultura, dove è stato presentato il documentario "Yaye Senegal", frutto della collaborazione culinaria tra lo chef italo-brasiliano Mauricio Zillo e lo chef senegalese Raoul Coly. Il tutto accompagnato da una degustazione di ricette nate da questo scambio unico. (segue) (Com)