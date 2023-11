Senegal-Italia: ambasciata a Dakar presenta il programma per la Settimana della cucina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni la Scuola nazionale di formazione alberghiera e turistica del Senegal ospiterà una giornata di formazione speciale condotta dallo chef italo-senegalese Omar Ngom, in collaborazione con "Gambero Rosso". Con i giovani studenti della scuola, Chef Ngom esplorerà l'uso dell'olio extravergine d'oliva per arricchire le ricette tradizionali africane. Inoltre, professori delle Università di Foggia, di Torino e del Politecnico di Milano visiteranno il Senegal per condividere le loro conoscenze con accademici locali, in ambiti quali l'agronomia, microbiologia, tecnologie di conservazione, trasformazione dei prodotti agroalimentari e pianificazione territoriale. Durante l’intera durata della settimana, gli appassionati della cucina italiana potranno partecipare a degustazioni, cooking-show, seminari ed eventi presso alcuni ristoranti italiani di Dakar. (Com)