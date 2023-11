Indo-Pacifico: motoscafi cinesi inseguono nave della Guardia costiera filippina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre motoscafi cinesi si sono dati ieri all'inseguimento di una nave della Guardia costiera delle Filippine con a bordo un gruppo di giornalisti nel Mar Cinese Meridionale. Lo riporta il sito d'informazione "Channel News Asia", con sede a Singapore, secondo cui l'episodio si è concluso quando l'imbarcazione filippina è riuscita a raggiungere il relitto della Brp Sierra Madre, incagliato dal 1999 nell'atollo Second Thomas Shoal delle Isole Spratly, che da anni funge da avamposto militare delle forze armate filippine in un'area della quale Pechino rivendica il controllo. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti nelle ultime settimane nelle acque del Mar Cinese Meridionale, bacino dal quale transita il 60 per cento del commercio marittimo mondiale e che la Cina rivendica quasi esclusivamente per sé nonostante l'opposizione di altri Paesi rivieraschi fra cui, oltre alle Filippine, la Malesia, l'Indonesia, il Vietnam e Brunei. Per dirimere una delle dispute, nel 2016 un tribunale di arbitrato de L'Aja ha emesso un verdetto a favore di Manila che tuttavia non è mai stato accettato da Pechino. Le Filippine accusano in queste settimane la Cina di ostacolare i rifornimenti verso il relitto della Brp Sierra Madre, la cui presenza nelle isole Spratly è considerata illegale da Pechino. L'incidente più grave si è verificato tre settimane fa, con la collusione tra due navi durante una missione di rifornimento all'atollo Second Thomas Shoal. Questo si trova a circa 200 chilometri dall'isola filippina di Palawan e a oltre mille chilometri dal più prossimo territorio cinese, ovvero l'isola di Hainan. (Fim)