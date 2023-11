Milano: arrestato 26enne per detenzione stupefacenti a fini spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 26enne è stato arrestato la scorsa notte a Milano, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri avevano notato in via Toffetti un giovane che parlava nervosamente al telefono e camminava in direzione di piazza Mistral con andatura molto sostenuta. Trovandosi nei pressi di una discoteca, il 26enne è stato sottoposto a controllo, nel corso del quale si è mostrato sempre più nervoso ed agitato, riferendo inoltre di non avere con sé alcun documento d’identità. È stato perciò sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 111 gr. di cocaina e 200 gr. di MDMA, occultati all'interno degli slip. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa del giudizio direttissimo. (Com)