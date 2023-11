Spagna: arrestate 121 persone in maxi operazione contro la pornografia infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha arrestato 121 persone in tutto il Paese in un'operazione contro la pedopornografia. Secondo quanto riferito in un comunicato, sono state effettuate 125 perquisizioni e sequestrati 946 dispositivi con 500 terabyte di contenuti pornografici che coinvolgevano minori. Nello specifico, nelle ricerche presso le abitazioni o i luoghi di lavoro degli arrestati, sono stati sequestrati 368 hard disk, 427 Cd e Dvd, 114 chiavette usb, 37 schede di memoria, 60 computer, 47 telefoni cellulari, sei tablet, una videocamera e altri dispositivi elettronici. Le 121 persone arrestate, 118 uomini e 3 donne, hanno utilizzato la stessa piattaforma digitale per ottenere e condividere i contenuti illeciti, Molti dei video erano caratterizzati dall'alto grado di violenza usato sulle vittime ed erano distribuiti su dieci hard disk ad alta capacità. Tutto il materiale sequestrato nell'operazione verrà sottoposto ad analisi tecnica da parte della polizia, alla ricerca di nuove prove che permettano di proseguire le indagini per identificare nuove vittime di abusi sessuali, o contatti dei detenuti che costituiscono una rete di pedofili. (Spm)