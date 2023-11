Portogallo: sondaggio, ex ministro Nuno Santos favorito a guidare i socialisti dopo Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro delle Infrastrutture portoghese Pedro Nuno Santos è il favorito a succedere ad António Costa come segretario generale del Partito socialista. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Aximage per “Diario de noticias”, secondo cui Nuno Santos ha ottenuto il 30 per cento dei consensi, seguito dall'ex sindaco di Lisbona, Fernando Medina, con il 19 per cento. Più distaccati, José Luís Carneiro, ministro dell'Amministrazione interna nel terzo governo Costa, che ha ottenuto il 9 per cento, e Carlos César, presidente del Partito socialista dal 2014, che si è fermato al 6 per cento. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 516 interviste a cittadini aventi diritto di voto. (Spm)