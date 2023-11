Medio Oriente: ministra Salute palestinese, 39 neonati rischiano la morte in ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 39 bambini ricoverati in terapia intensiva presso l'ospedale Al Shifa di Gaza City rischiano di morire per carenza di ossigeno a causa della mancanza di carburante. Lo ha riferito la ministra della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mai al Kilah, in una conferenza stampa. “Il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e i trattati internazionali sono diventati inchiostro su carta dopo questi massacri commessi nella Striscia di Gaza, in quanto non possono proteggere l'ospedale dai bombardamenti e non possono fermare la macchina della distruzione israeliana", ha detto la ministra, ricordando che la presa di mira di ospedali, personale medico e ambulanze “è un crimine di guerra”.(Res)