Spagna: fonti stampa, Scholz comunica a Sanchez sostegno a Calvino per presidenza Bei

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha comunicato oggi al presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, l'appoggio del suo Paese alla candidatura della vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, alla presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei). È quanto riferito da fonti dell'esecutivo di Madrid all'agenzia di stampa "Efe" secondo cui l'appoggio tedesco sarebbe stato espresso a margine del Congresso del Partito socialista europeo in corso a Malaga. Calvino è in lizza per la presidenza della Bei con l'ex vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager, l'ex ministro delle Finanze, Daniele Franco e due degli attuali vicepresidenti della Bei: la polacca Teresa Czerwinska e lo svedese Thomas Ostros. (Spm)