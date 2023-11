Cybersicurezza: Formenti (Area) a “Nova”, da intelligenza artificiale opportunità per intelligence ma bisogna gestirne i rischi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione, durante la fiera, è stata dedicata anche al tema del quantum computing in una ottica legata alla crittografia. Nonostante i dubbi sulla possibilità per il quantum computing di indebolire in maniera reale gli attuali sistemi di protezione e cifratura, gli ultimi studi sembrerebbero dimostrare che una cifratura già di media robustezza richiedere una capacità che “non è minimamente avvicinabile neanche dal più grande dei computer quantistici esistenti”. Un aspetto importante, soprattutto alla luce del fatto che in passato “questo sembrava un trend preoccupante, e che invece potrebbe non esserlo: cercando di prevedere il futuro, talvolta abbiamo dato per scontate cose che poi non si sono verificate del tutto, oppure non alla velocità inizialmente anticipata”. (Was)