Germania: nuovi dettagli sparatoria Offenburg, sospettato era in possesso di munizioni e molotov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quindicenne identificato come l'autore della sparatoria in una scuola di Offenburg, in Germania, che ha causato la morte di un compagno di scuola era in possesso di un gran numero di munizioni e una molotov. E' quanto riferisce la stampa tedesca, secondo cui durante una perquisizione nell'edificio scolastico, le forze dell'ordine sono riuscite a trovare nella tromba delle scale una bottiglia contenente un presunto liquido infiammabile. Tuttavia, resta ancora da stabilire se questa molotov sia collegata alla sparatoria. L'arma utilizzata dal quindicenne era una vecchia Beretta 765 ma restano dei dubbi su come ne sia entrato in possesso. Non è ancora chiaro, infatti, se l'arma fosse legalmente in possesso di un membro della famiglia o se fosse costituiva una violazione della legge sul possesso di armi da guerra. Secondo il quotidiano "Bild", l'arma è un cimelio di famiglia del nonno del sospettato. La madre del ragazzo ha detto alla testata tedesca che suo figlio dovrebbe averla rubata da un armadietto tenuto sempre chiuso di cui, tuttavia, il quindicenne sarebbe riuscito a trovare la chiave.(Geb)