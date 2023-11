Ambiente: Confagricoltura, sale conto dei danni causati dal cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'alluvione in Emilia-Romagna, alla siccità, alle fitopatie, fino alla recente tempesta Ciaran, continua a salire il conto dei danni all'agricoltura causati dal cambiamento climatico, il cui impatto è aggravato da carenze infrastrutturali e inadeguata cura del territorio. Inoltre, sull'andamento dei prezzi e dei mercati pesa l'instabilità legata alle tensioni in Medio Oriente e al conflitto che prosegue in Ucraina. È quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura, nella quale si sottolinea che le prospettive sono incerte. "Siamo come gli antichi naviganti costretti ad orientarsi con le stelle, ma la visione è ostacolata dalle nuvole", ha ammonito nei giorni scorsi Jerome Powell, presidente della "Federal Reserve", la Banca centrale degli Stati Uniti. In effetti – prosegue la nota –, gli indicatori statistici segnalano una situazione di complessa lettura. Secondo i dati di Eurostat, il Servizio statistico della Commissione europea, l'inflazione alimentare nella Ue è in calo, ma resta elevata. Lo scorso settembre era ancora attestata oltre il nove per cento, circa quattro punti percentuali in più sul tasso generale. Dal canto suo, l'indice della Fao, che monitora l'evoluzione dei prezzi internazionali dei principali prodotti agricoli, è diminuito ad ottobre di quasi l'11 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. In controtendenza, ma dopo nove mesi di continui ribassi, le quotazioni delle produzioni lattiero-casearie (oltre il due per cento in più nel periodo considerato). (segue) (Com)