Ambiente: Confagricoltura, sale conto dei danni causati dal cambiamento climatico (2)

- Per rappresentare l'effetto dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola – si legge ancora nella nota di Confagricoltura –, può essere interessante fare riferimento ai dati relativi all'andamento dei prezzi dell'olio d'oliva, aumentati nel giro di un anno del 75 per cento, arrivando a sfiorare i dieci euro a litro. A causa della siccità, la produzione in Spagna, primo produttore mondiale, è diminuita di circa la metà rispetto alla media quinquennale. Nel 2019, a fronte di scorte particolarmente abbondanti, i prezzi dell'olio spagnolo superavano di poco i due euro a litro e fu necessario un intervento finanziario della Ue, al fine di evitare una pesante crisi del settore in termini sociali ed economici. L'adattamento al nuovo contesto climatico richiede tempo e ingenti investimenti per le innovazioni tecnologiche. Nell'immediato, è auspicabile una rinnovata collaborazione tra tutte le parti della filiera agroalimentare per contrastare le difficoltà e le incertezze del ciclo economico. Secondo gli analisti della Banca centrale europea, solo nel 2025 l'inflazione tornerà in prossimità dell'obiettivo del due per cento. I tassi d'interesse resteranno sostanzialmente invariati per un tempo prolungato, con effetti negativi sulla crescita economica. In questa fase assolutamente straordinaria, l'obiettivo di fondo è la salvaguardia economica e produttiva del sistema agroalimentare italiano; condizione indispensabile anche per una maggiore presenza del "Made in Italy" sui mercati internazionali. (Com)