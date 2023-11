Islanda: stato di emergenza nel sud ovest, attesa eruzione vulcanica nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni in Islanda si sono verificati migliaia di terremoti e ora si teme un’eruzione vulcanica. E' quanto riferisce l’Agenzia meteorologica islandese (Imo), secondo cui l'eruzione potrebbe avvenire “tra pochi giorni”. Per questo motivo è stato dichiarato lo stato di emergenza nel sud ovest dell'isola. In Islanda ci sono dozzine di vulcani attivi e un'eruzione potrebbe avere effetti potenzialmente devastanti. Circa 800 scosse - la più forte di magnitudo 5.2 - negli ultimi giorni sono state localizzate a tre chilometri da Grindavík, città di 4 mila abitanti situata nell'area sud occidentale dell'isola. Questi sismi potrebbero diventare ancora più violenti e alla fine portare a un'eruzione, stando a quanto comunicato ieri sera dalla polizia islandese. Negli ultimi tre anni si è verificata un'eruzione vulcanica ogni anno nell'isola. L'Imo ha scoperto un accumulo di magma a circa cinque chilometri sotto la superficie terrestre. Se il magma si dovesse spostare verso la superficie, potrebbe provocare un'eruzione vulcanica. Secondo l'autorità meteorologica islandese Vedurstofa, i segnali attuali sono paragonabili a quelli della prima eruzione del vulcano Fagradalsfjall nel 2021. Anche l'attività sismica è simile all'eruzione di tre anni fa. Probabilmente quest'accumulo di magma raggiungerà la superficie terrestre entro i prossimi giorni.(Sts)