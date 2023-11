Cina: Nuova via della seta, incontro a Kunming con rappresentanti sud e sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di partiti politici e istituti di analisi dei Paesi dell'Asia meridionale e del sud-est asiatico si sono riuniti a Kunming, nel sud-ovest della Cina, per discutere del rafforzamento della cooperazione con il Partito comunista di Pechino nel quadro della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo riferisce l'emittente statale cinese "Cgtn", secondo cui l'incontro fa seguito al Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta organizzato a ottobre a Pechino, in occasione del quale il presidente Xi Jinping ha presentato otto iniziative per migliorare e rafforzare i progetti in corso. Nel corso della riunione si è discusso del futuro della Bri e della partecipazione dei Paesi partner. (segue) (Cip)