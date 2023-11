Cina: Nuova via della seta, incontro a Kunming con rappresentanti sud e sud-est asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito comunista cinese vuole attenersi al concetto di comunità dal futuro condiviso. Non cerca la modernizzazione nell'isolamento, ma spera di realizzare congiuntamente la modernizzazione di tutti i Paesi attraverso la Bri", ha detto in apertura Liu Jianchao, ministro del dipartimento internazionale del Comitato centrale del partito. "Nei prossimi cinque anni - ha aggiunto Liu - vogliamo consentire ai delegati dei partiti politici del sud e del sud-est asiatico di visitare la Cina. Vogliamo anche inviare più esperti cinesi in vari Paesi per rafforzare gli scambi". Il dirigente del Partito comunista cinese ha anche preannunciato una serie di progetti di cooperazione per la riduzione della povertà, la protezione dell'ambiente, il sostegno al lavoro e alla salute. (Cip)