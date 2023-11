Finanza: Foti (Fd’I), giudizio Fitch? Investitori rassicurati da serietà governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, "è un brutto periodo per chi tifa contro l'Italia. È infatti arrivata la seconda conferma per il rating italiano: dopo S&P, anche Fitch ha convalidato il rating dell'Italia, che resta fermo a BBB con un outlook stabile. È l'ennesima testimonianza di quanto il governo stia lavorando per il bene degli italiani e non delle lobbies”. “Nonostante una chiara e difficile congiuntura internazionale – ha proseguito Foti –, l'Italia si conferma uno Stato solido grazie alle politiche messe in campo dal governo di centrodestra. La nostra Nazione, guidata da Giorgia Meloni, con la sua serietà e coerenza, sta infatti rassicurando i mercati, infondendo fiducia in coloro che vi investono”. “Al Partito democratico e al Movimento cinque stelle non resta altro che continuare a gufare", ha concluso. (Rin)