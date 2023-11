Spagna: popolari convocano domani proteste contro accordi fra Sanchez e indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Núñez Feijóo, e i leader della forza politica conservatrice scenderanno in piazza domani in diverse città della Spagna per protestare contro l'accordo sulla legge di amnistia raggiunto dal leader socialista Pedro Sanchez e gli indipendentisti catalani. Anche il partito di estrema destra Vox intende sostenere le proteste convocate dal Pp. Il partito di Santiago Abascal ha invitato i cittadini a recarsi successivamente nelle sedi del Partito socialista e proseguire le mobilitazioni viste in questi giorni, in particolare a via Ferraz, sede madrilena del partito guidato da Sanchez. Sia il Pp che Vox hanno invitato i cittadini a scendere in piazza per esprimere la loro "indignazione" per i patti che i socialisti stanno stringendo con gli indipendentisti e che considerano un "tradimento" della Spagna e una "frode elettorale". (Spm)