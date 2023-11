Finanza: Osnato (Fd’I), Fitch sottolinea punti forza Paese, da investitori fiducia nell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch non solo conferma il rating dell'Italia, ottima notizia che ci sprona a rinnovare l'impegno per far diventare positivo l'outlook, ma più di tutto sottolinea i punti di forza del Paese: un'economia “ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto” e, nella cornice dell'Eurozona, una forza istituzionale superiore a quella mediana". Lo ha dichiarato Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze alla Camera e responsabile economico del partito. "Le generazioni precedenti – ha proseguito – ci hanno evidentemente lasciato un patrimonio produttivo, ma questo governo sta facendo il meglio possibile per non disperderlo e, anzi, rafforzarlo. Gli investitori internazionali lo comprendono, lo apprezzano, e ci rinnovano la loro fiducia". "Speriamo che questa ulteriore conferma dell'Italia come debitore affidabile metta a tacere le polemiche strumentali di certa opposizione. La speranza è l'ultima a morire", ha concluso Osnato. (Rin)