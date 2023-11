Medio Oriente: i leader arabi e islamici discuteranno oggi a Riad della crisi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Arabia Saudita, Riad, ospiterà oggi un vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. Inizialmente il Regno avrebbe dovuto ospitare due vertici straordinari, il quello della Lega araba e quello dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), ma il ministero degli Esteri saudita ha annunciato lo svolgimento di un solo vertice congiunto. L’incontro “si terrà in risposta alle circostanze eccezionali che si stanno verificando nella Striscia di Gaza poiché i Paesi sentono il bisogno di condividere gli sforzi e uscire con una posizione collettiva unificata”, ha riferito il ministero, spiegando che la decisione è stata presa dopo una consultazione con la Lega araba e con l’Organizzazione per la cooperazione islamica. (segue) (Res)