Medio Oriente: i leader arabi e islamici discuteranno oggi a Riad della crisi a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi nell’exclave palestinese, riferisce il ministero degli Esteri saudita, “ha reso necessaria la convocazione di una riunione araba straordinaria e di un vertice islamico per discutere degli sviluppi in corso e delle gravi ripercussioni umanitarie”. L’appuntamento potrebbero segnare l’inizio di un impegno diplomatico di più alto profilo da parte del regno saudita, che già alla fine del mese scorso aveva avvertito che “la continuazione di flagranti e ingiustificate violazioni del diritto internazionale contro il fraterno popolo palestinese avrà gravi ripercussioni sulla stabilità della regione”. L’Arabia Saudita ha anche rinviato a data da destinarsi il quinto vertice arabo-africano, previsto per domenica prossima nella stessa capitale Riad, “in considerazione degli attuali sviluppi a Gaza“. (segue) (Res)