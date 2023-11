Medio Oriente: i leader arabi e islamici discuteranno oggi a Riad della crisi a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è una vera e propria unità di visioni sulla questione israelo-palestinese all’interno del mondo arabo. Gli Accordi di Abramo, che hanno segnato la prima normalizzazione delle relazioni tra un Paese arabo ed Israele da quella dell’Egitto nel 1979 e della Giordania nel 1994, sono una delle conferme più evidenti di questa divisione. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno normalizzato le proprie relazioni con lo Stato ebraico nel 2020, seguiti da Marocco e Sudan, mentre l’Arabia Saudita ha sospeso i colloqui, fortemente promossi dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. Abu Dhabi, Manama e Riad, che mantengono una stretta cooperazione in materia di sicurezza con Washington, alleato storico dello Stato ebraico, hanno espresso forte preoccupazione perché temono “di essere presi di mira da gruppi filo-iraniani che cercano di vendicarsi di Israele e degli Stati Uniti” per l’offensiva israeliana a Gaza. (Res)