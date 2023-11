Digitale: Open Fiber, fibra ottica ultraveloce connette Copertino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Copertino il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr. L’intervento di Open Fiber nel borgo in provincia di Lecce prevede il cablaggio in modalità Ftth (Fiber to the home, la fibra ottica fino a casa) di 1.729 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 2.062 unità immobiliari (abitazioni, attività commerciali e imprese). La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di dieci Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese. L’intervento su Copertino prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia Ftth sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera. (segue) (Com)