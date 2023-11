Medio Oriente: Unicef, le vite di un milione di bambini “appese a un filo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo quasi totale e gli attacchi ai servizi medici e sanitari in tutta Gaza, in particolare nelle aree settentrionali, minacciano la vita di tutti i bambini della Striscia. Lo ha riferito Unicef in un comunicato. Nelle ultime 24 ore, secondo le notizie, l'assistenza medica negli ospedali pediatrici Al Rantisi e Al Nasr è quasi cessata, con solo un piccolo generatore che alimenta le unità di terapia intensiva e di terapia intensiva neonatale. Sono stati segnalati intensi attacchi e ostilità nei pressi dell'ospedale di Al Rantisi, dove, secondo le notizie, ci sono bambini in dialisi e in terapia intensiva. (segue) (Com)