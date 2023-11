Medio Oriente: Unicef, le vite di un milione di bambini “appese a un filo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, due giorni fa l'ospedale pediatrico di Al Nasr è stato nuovamente danneggiato da un attacco che ha colpito anche le attrezzature salvavita. Un altro ospedale pediatrico nel nord ha smesso di funzionare a causa dei danni e della mancanza di carburante, mentre un ospedale specializzato in maternità ha un disperato bisogno di carburante per continuare a funzionare. "Il diritto alla vita e alla salute dei bambini viene negato", ha dichiarato Adele Khodr, direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa. "La protezione degli ospedali e la consegna di forniture mediche salvavita è un obbligo previsto dalle leggi di guerra, ed entrambe le cose sono necessarie ora", ha proseguito. (segue) (Com)