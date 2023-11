Medio Oriente: Unicef, le vite di un milione di bambini “appese a un filo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture mediche nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, già sovraccariche per il trattamento dei feriti, devono ora far fronte anche alle esigenze di un afflusso di centinaia di migliaia di persone in spazi ancora più densi. Questi servizi esistenti devono essere sostenuti e rafforzati per far fronte alle crescenti sfide che devono affrontare. I servizi sanitari per l'infanzia nella Striscia di Gaza erano già gravemente sovraccarichi prima delle attuali ostilità, con il settore sanitario privo di infrastrutture fisiche adeguate, di attrezzature mediche e di servizi, compresi quelli idrici, spesso interrotti da interruzioni di corrente. (segue) (Com)