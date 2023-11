Medio Oriente: Unicef, le vite di un milione di bambini “appese a un filo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 1,5 milioni di sfollati, tra cui 700mila bambini, stanno lottando per accedere all'acqua potabile e vivono in condizioni igieniche terribili. Il rischio di malattie trasmesse dall'acqua e di altre malattie aumenta di giorno in giorno e minaccia soprattutto i bambini. "I bambini di Gaza sono appesi a un filo, soprattutto nel nord", ha detto Khodr. "Migliaia e migliaia di bambini rimangono nel nord di Gaza mentre le ostilità si intensificano. Questi bambini non hanno un posto dove andare e sono a rischio estremo. Chiediamo che gli attacchi alle strutture sanitarie cessino immediatamente e che vengano consegnati urgentemente carburante e forniture mediche agli ospedali di tutta Gaza, comprese le zone settentrionali della Striscia", ha concluso. (Com)