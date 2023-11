Roma: alcol a minorenni e cattive frequentazioni, questore chiude due attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Roma ha imposto al titolare di un esercizio commerciale, in via Gabriele Camozzi, la sospensione della licenza per la durata di 15 giorni. Secondo la questura l'attività costituiva un serio pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il controllo amministrativo svolto in precedenza ha permesso di riscontrare la presenza di molti giovani, tra cui un minore di quindici anni al quale era stata venduta una bevanda alcolica. Inoltre, nel corso dell'attività ispettiva gli agenti, oltre a contestare numerose irregolarità amministrative alla titolare del locale, hanno accertato la presenza di un dipendente privo di qualsiasi contratto di lavoro ed in stato di manifesta ubriachezza, di conseguenza l'uomo è stato identificato e sanzionato amministrativamente. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato Prati. Un altro provvedimento, sempre emesso dal Questore, ma notificato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, è stato imposto nei confronti di un bar in Piazza Capecelatro, con una sospensione della licenza per 10 giorni. Il locale era ormai divenuto ritrovo di numerosi pregiudicati che, con i loro incontri, minavano l'ordine e la sicurezza pubblica della zona. Anche in questo caso il cartello "Chiuso con provvedimento del Questore" è stato affisso sulle saracinesche del locale. (Rer)