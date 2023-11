Finanza: Malan (Fd’I), Pd scende in piazza ma Fitch conferma rating Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il Partito democratico scende in piazza contro il governo, Fitch conferma il rating dell’Italia. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Per il Pd – ha sottolineato – è davvero un 'momentaccio'. Va in piazza contro il governo; Elly Schlein annuncia che 'il governo Meloni ha già fallito', ma Fitch conferma il rating dell'Italia. Insomma, mentre loro tifano contro l'Italia la terza agenzia internazionale di rating promuove il governo, a dimostrazione che gli investitori stranieri si fidano del centrodestra, delle politiche messe in campo in questo anno e dei risultati che sono stati ottenuti”. “Non a caso – ha aggiunto – nella sua relazione Fitch scrive che 'il sostegno pubblico al governo Meloni ha retto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile di quella di molte amministrazioni precedenti, fornendo una piattaforma per la pianificazione economica e fiscale a medio termine'”. “Insomma, soltanto le opposizioni continuano a non vedere tutto ciò ed a gufare contro l'Italia e gli italiani, i quali però ci vedono benissimo e in termini di sondaggi continuano a premiare il governo Meloni e tutto il centrodestra", ha concluso Malan. (Rin)