Medio Oriente: Israele annuncia corridoio umanitario di sette ore per sud di Gaza - video

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno aperto un corridoio umanitario di sette ore per permettere ai civili di spostarsi dal nord al sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce delle Idf in lingua araba, Avichay Adraee, su X (ex Twitter), spiegando che la strada Salah al Din “sarà aperta al movimento in direzione sud per un totale di sette ore oggi, tra le 9 e le 16 (dalle 8 alle 15 ora italiana), ndr)” . “I residenti possono anche utilizzare la strada costiera della Striscia a causa dei combattimenti nell’area di Shati”, ha proseguito il portavoce, annunciando una “sospensione tattica delle attività militari” nel campo profughi di Jabalia per quattro ore a partire dalle 10 (le 9 in Italia) per consentire ai civili di fuggire. "Vi invitiamo, al fine di preservare la vostra sicurezza, ad approfittare del tempo a disposizione per spostarsi a sud, perché la zona settentrionale della Striscia di Gaza è un'area di combattimenti diffusi", ha affermato Adraee. Secondo l’esercito israeliano, più di 100mila palestinesi sono fuggiti verso sud negli ultimi due giorni.(Res)