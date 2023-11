Roma: Girelli (Pd), Schlein ha ragione, costruire alternativa credibile e vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria Schlein "ha ragione. Noi sentiamo la responsabilità di costruire un’alternativa credibile e vincente e la manifestazione di oggi è un importante punto di partenza". Lo comunica in una nota l'On. Gian Antonio Girelli (PD), componente commissione affari Sociali della Camera dei deputati, in merito alla manifestazione in programma oggi a Roma sui temi lavoro, salario minimo, sanità e scuola pubblica. "Il nostro obiettivo e fine è la lotta alle disuguaglianze che questo governo sta sempre allargando con politiche inique - continua Girelli -. Sta però a noi costruire proposte pratiche e credibili convincenti che non si fermino ai titoli". Su temi quali lavoro, casa, sanità "solo per citare alcuni di questi", Girelli promuove l'obiettivo di "avanzare una visione e un’alternativa misurabile e pratica che faccia comprendere quello che vogliamo realizzare quando saremo al Governo". Infine, Girelli è chiaro e conclude: "Ripeto: meno titoli buoni per un talk show più contenuti. Come spesso ricorda il Presidente Prodi dobbiamo parlare, e affrontare, i temi di cui parlano le famiglie a cena. Meno di altro". (Com)