Lavoro: Caudo (Rf), con internalizzazione multiservizi Roma riafferma valore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un passaggio davvero importante per la città "la delibera di Giunta approvata oggi che affida il servizio scolastico integrato a Risorse per Roma società interamente partecipata da Roma Capitale". Così in una nota Giovanni Caudo, presidente del gruppo capitolino Roma Futura. "Con la scelta dell'in house si riafferma il valore del pubblico assicurando migliore qualità e maggiore economicità al servizio, e garantendo stabilità ad oltre 2000 lavoratori. Un grande risultato della Giunta e dell'Amministrazione che hanno seguito con coerenza una linea che come Roma Futura abbiamo sempre sostenuto. Ora manca solo il passaggio in Assemblea capitolina per l'approvazione definitiva. Ringraziamo il sindaco, l'assessora Pratelli, e tutti coloro che dentro all'Amministrazione hanno lavorato per raggiungere, dopo tanti anni di instabilità ed incertezza, questo esito che darà definitiva stabilità ad un servizio fondamentale".(Com)