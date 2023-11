Banche: Abi, a settembre rapporto tra sofferenze e impieghi a imprese al 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre 2023 il rapporto tra sofferenze al lordo delle svalutazioni e impieghi alle imprese è il 3,10 per cento, valore di poco superiore al 3,06 per cento di settembre 2022. Lo riferisce l’Associazione Bancaria Italiana (Abi), evidenziando che sulla base dei dati sui prestiti in sofferenza, appena pubblicati dalla Banca d'Italia, è possibile scattare una fotografia del grado di rischiosità dei prestiti nei vari settori economici. Il settore economico con il valore più elevato del rapporto sofferenze lorde su impieghi è quello delle costruzioni, con il 6,82 per cento, ma in diminuzione rispetto al dato di settembre 2022, quando era il 7,31 per cento. A seguire, il comparto delle industrie tessili e dell'abbigliamento (4,55 per cento), le attività immobiliari (4,30 per cento), l'industria del legno e dell'arredamento (4,28 per cento), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (3,74 per cento), il commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (3,55 per cento). Il grado di rischiosità più contenuto è relativo ai comparti della raffinazione del petrolio, dei prodotti chimici e farmaceutici (0,69 per cento), alle attività professionali, scientifiche e tecniche (1,18 per cento), alla fornitura di energia elettrica e gas (1,31 per cento), alla fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto (1,52 per cento), alla fabbricazione macchinari e apparecchiature meccaniche (1,66 per cento), ai servizi di informazione e comunicazione (1,71 per cento). (segue) (Com)