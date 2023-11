Banche: Abi, a settembre rapporto tra sofferenze e impieghi a imprese al 3,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 25 comparti presenti nelle statistiche della Banca d'Italia, sono 17 quelli che tra settembre 2022 e settembre 2023 presentano un aumento dell'indice di rischiosità. L'aumento più elevato è relativo alle industrie tessili e dell'abbigliamento con un rapporto tra sofferenze e impieghi che passa dal 3,53 per cento al 4,55 per cento. Tra gli otto comparti che presentano una riduzione dell'indicatore, la diminuzione più significativa è relativa al comparto dell'estrazione dei minerali, che passa dal 3,65 per cento di settembre 2022 a 2,20 per cento di settembre 2023. Le sofferenze, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi a giugno 2023, rappresentano circa il 40 per cento del totale dei crediti deteriorati, 56 per cento sono inadempienze probabili e quattro per cento prestiti scaduti. La disponibilità della voce sofferenze articolata per comparti di attività economica contribuisce a cogliere tempestivamente e con un elevato livello di dettaglio l'evoluzione del rischio di credito. (Com)